В Кремле прокомментировали инициативу по прямым выборам мэра в Свердловской области

В Кремле прокомментировали инициативу по прямым выборам мэра в Свердловской области

Сегодня, 16:55ПолитикаPhoto: pixabay.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что инициатива по возврату прямых выборов мэра в Свердловской области должна быть рассмотрена. Об этом от заявил в ходе пресс-конференции.

Конкретную позицию я не буду озвучивать. Однако, обращаю внимание на то, что регионы часто попадали в ситуации, когда губернатор и мэр города не могут найти общий язык. Негативные последствия для развития города могли сохраняться годами, говорит Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что у инициативы могут быть и позитивные моменты.

Напомним, что в начале лета начался сбор подписей за возврат прямых выборов мэра в Свердловской области. Активисты собрали более 10 тысяч подписей и теперь вопрос будет рассмотрен Законодательным собранием региона.

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