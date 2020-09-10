В Кремле прокомментировали инициативу по прямым выборам мэра в Свердловской области

Конкретную позицию я не буду озвучивать. Однако, обращаю внимание на то, что регионы часто попадали в ситуации, когда губернатор и мэр города не могут найти общий язык. Негативные последствия для развития города могли сохраняться годами, говорит Дмитрий Песков.