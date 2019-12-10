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10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает РЕН-ТВ.
По неподтвержденным данным Лужков скончался в Мюнхене в Германии. Там в одной из клиник ему проводили операцию на сердце.
Лужков занимал пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год. В 2016 году он указом президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. С 1987 года работал первым зампредседателя Мосгорисполкома, позже был повышен до председателя.
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