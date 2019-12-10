Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

По неподтвержденным данным Лужков скончался в Мюнхене в Германии. Там в одной из клиник ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год. В 2016 году он указом президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.