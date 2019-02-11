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Экс-глава департамента мэрии Екатеринбурга Михаил Губин назначен вице-мэром Омска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава департамента мэрии Екатеринбурга Михаил Губин назначен вице-мэром Омска

11 февраля, 16:43ПолитикаФото: пресс-служба администрации Омска
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