Экс-глава департамента мэрии Екатеринбурга Михаил Губин назначен вице-мэром Омска

Михаил Губин назначен на пост директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска. Он займется выделением земельных участков предпринимателям. Кроме того, Губин получил статус заместителя мэра. Он будет ответственным за строительство. Губин приступит к работе с 12 февраля.