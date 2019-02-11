Экс-глава департамента мэрии Екатеринбурга Михаил Губин назначен вице-мэром Омска
11 февраля, 16:43ПолитикаФото: пресс-служба администрации Омска
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44-летний бывший чиновник из администрации Екатеринбурга занял место заместителя главы Омска.
Сюжеты: Екатеринбург
Михаил Губин назначен на пост директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска. Он займется выделением земельных участков предпринимателям. Кроме того, Губин получил статус заместителя мэра. Он будет ответственным за строительство. Губин приступит к работе с 12 февраля.
По информации «Города55», еще один бывший чиновник из Екатеринбурга, экс-депутат гордумы Антон Швалев, может получить место директора департамента строительства.
Напомним, 4 октября с Михаилом Губиным истек срок трудового контракта, глава Екатеринбурга Александр Высокинский не стал продлевать договор с директором департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города .
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