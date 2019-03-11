Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх назначена на второй срок
Сегодня, 16:06ПолитикаФото: Страница Елены Артюх в соцсети
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Уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх назначена Евгением Куйвашевым на второй срок.
На занимаемой должности Елена Артюх пробудет еще пять лет. Данное решение ранее согласовал бизнес-омбудсмен России Борис Титов.
Указом губернатора Свердловской области я назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области на второй срок, с 12 марта 2019 года,написала Артюх в соцсетях.
Также Елена Артюх выразила благодарность за поддержку представителям бизнес-сообщества региона.
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