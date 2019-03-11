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Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх назначена на второй срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх назначена на второй срок

Сегодня, 16:06ПолитикаФото: Страница Елены Артюх в соцсети
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