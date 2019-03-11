Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх назначена на второй срок

На занимаемой должности Елена Артюх пробудет еще пять лет. Данное решение ранее согласовал бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Указом губернатора Свердловской области я назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области на второй срок, с 12 марта 2019 года,написала Артюх в соцсетях.