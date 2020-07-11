Митинг в поддержку губернатора Хабаровского края сравнили с «Бессмертным полком»

Митинг считается самым массовым в истории края. Люди требуют справедливого расследования, а также суда не в Москве, а в Хабаровске. При этом, на мероприятие пришли не только жители города, но и приезжие из других населенных пунктов.

Призывы с просьбой прийти на митинг в защиту губернатора накануне распространялись в социальных сетях, а также при помощи объявлений у подъездов. Власти Хабаровска оградили центральную площадь города забором, где планировалось провести мероприятие. Свой поступок они объяснили профилактикой коронавируса.

Сегодня люди собрались возле ограждения. Однако, когда количество митингующих превысило тысячу, то они прорвались через ограждение и заполнили площадь. Они прошли колонной по центральной улице до площади Славы. На проезжей части в знак поддержки водители останавливались и сигналили колонне.

Потом люди вернулись обратно на площадь им. Ленина и собрались около здания правительства. Они потребовали вернуть губернатора в город, а также провести объективное расследование.

Кроме того, в ходе митинга людьми подписывалась петиция в поддержку Фургала. По словам очевидцев, граждане вставали в очередь, чтобы поставить подписи.

Также перед толпой выступила пресс-секретарь Сергея Фургала, которая выразила благодарность за поддержку и попросила ради безопасности прекратить митинг, а также чтобы не навредить губернатору. К митингующим обратился и первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов. Он заявил, что нужно сделать все в рамках закона, а властям тоже небезразлична судьба Фургала.

В правительстве Хабаровского края заявили, что подобных акций они не видели в России.

Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с «Бессмертным полком», рассказали в правительстве Хабаровского края.

Также они попросили митингующих не устраивать беспорядки и призвали к благоразумию.

В МВД сообщали, что на митинге присутствовало около 10-12 тысяч человек, но по иным оценкам, на площади собрались 30-40 тысяч человек. Полиция в происходящее не вмешивалась и никого не задерживала. При этом акция была несанкционированная.