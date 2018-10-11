Виновница ДТП с пострадавшим ребёнком в Нижнем Тагиле избегает встречи с дознавателем

Анна, управлявшая вылетевшим в кювет ВАЗ-2114, в беседе с TagilCity.ru рассказала, что сразу же после аварии виновница ДТП в личной беседе признала свою вину и заверила, что сделает всё, что зависит от неё в этой ситуации. То же самое в разговоре c TagilCity.ru сообщали и представители ГИБДД.

Мы же с ней разговаривали после ГАИ, сразу после аварии. Она мне сказала, что вину свою признаёт: что я по её вине улетела в кювет. Я ей предложила два варианта, либо она мне восстанавливает авто и мы с ней расходимся, либо решаем всё в суде, со всеми вытекающими. Меня кормит машина, а сейчас она не на ходу. У меня почему-то такое впечатление, что ей кто-то что-то насоветовал, и она изменила свою точку зрения, рассказала Анна.

2 Проще врезаться? ГИБДД Нижнего Тагила не зафиксировало виновника в ДТП Фото В Нижнем Тагиле автоледи за рулём ВАЗ-2110 спровоцировала аварию: ВАЗ-2114 улетел в кювет, а находящийся в салоне авто ребёнок получил травму головы. Тем не менее пострадавшая сторона будет вынуждена обращаться в суд, чтобы добиться справедливости, поскольку столкновения не было, а в сводке ВАЗ-2110 не фигурирует.

Так, с момента аварии прошло более месяца, а нарушительница до сих пор не явилась в Госавтоинспекцию к дознавателю, несмотря на две договорённости.

Я сегодня звонила в ГАИ, девушка в среду не явилась. Уже во второй раз. Мне сказали, что если она не явится, то без неё будут составлять документы. А сегодня узнала, что в ГИБДД без неё составить документы не могут, сетует Анна.

В ГИБДД пояснили:

Она может хоть сколько скрываться, ей придёт повестка из суда. Если она не захочет сама явиться, то привод ей будет обеспечен. Я не думаю, что какая-то проблема будет большая,отметил начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт в разговоре с TagilCity.ru.

Также в отделении пропаганды ГИБДД пояснили, что в данном случае причинно-следственную связь произошедшего придётся в любом случае доказывать в суде. Если суд признает, что эта связь имела место, судья вынесет решение, которое обяжет виновницу аварии выплатить сумму ущерба.