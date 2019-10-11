«Многие думают: были бы в Нижнем Тагиле прямые выборы мэра, Носов вернулся бы, но…»

Знаю, что с Александром Коченковым встречались в начале месяца, он рассказывал о проекте своём. Что за проект?

Они хотят сделать объединение инвалидов — в нём есть и колясочники, и с ДЦП ребята — и ходить по школам с уроками дружбы и добра. То есть, рассказывать детям, как живут люди-инвалиды.

Это делается для того, чтобы напряжения не было?

Да, конечно, определенная толерантность должна быть к людям, которые не похожи на нас самих. С каждым же может случиться, не дай Бог, как вот с Александром. Я его знаю с детства (у меня же бабушка всю жизнь жила в Девятом посёлке), знаю, как жизнерадостного парня, спортивного, активного. Он всегда в баскетбол играл, но случилось вот с ним несчастье. Но парень не унывает, молодец.

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

А в чем ваша помощь проекту заключается?

С юридической точки зрения надо правильно всё оформить. Я уже свёл их с юристом, чтобы помогли им. Я говорю: «Как ты придёшь к директору школы и скажешь, что вы банда тагильчан (они сами себя так называют), и хотите вести урок? Как-то звучит совсем не так. Вот когда вы будете организацией с конкретными намерениями, можно будет договариваться, Такие уроки уже проходили в нескольких школах «на ура».

Как вчера приём граждан прошёл?

Хорошо, я уже пост сделал у себя в соцсетях. Люди же приходят с разными вопросами, кто-то приходит с индивидуальными личными вопросами и даже не хотят они там фотографироваться. Я всегда спрашиваю, можно ли с ними фотографироваться.

Для отчётности?

Да, чтобы люди видели, кто и чем занимается. Вопрос к депутатам Госдумы всегда же такой: «Чем вы занимаетесь?». Некоторые (посетители депутатской приёмной — прим. ред.) не хотят, чтобы кто-то их на фото видел. Есть те, кто приходит с масштабными вопросами. Вчера приходил человек — надо навести порядок на муниципальных кладбищах. Беспокоит наличие свалок, наличие мусора и отсутствие какой-либо маршрутизации на кладбище. Мы все видели, как люди пожилые ищут могилы своих родственников, найти не могут. Есть в электронном виде маршрутизация, но не у всех есть возможность этим воспользоваться. Не мешало бы даже какие-то определенные таблички поставить. Надо выходить с этим предложением. Есть предложение по восстановлению стадиона «Высокогорец». Футбольный стадион находится в пойме реки Тагил, и это одна из самых главных проблем, потому что он в природоохранной зоне находится. Раньше строили, как строили, никто не задумывался…

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

Другие стандарты были.

Да, другие стандарты. Но стадион надо восстанавливать. Там играет большое количество ребят, футболом занимается. К сожалению, трибуны полностью пришли в негодность, их уже не восстановить. Надо сносить и строить новые, но на это надо серьезное финансирование. В рамках какого-то даже федерального проекта, потому что ни бюджет города, ни бюджет области полмиллиарда, плюс минус… Я сметную документацию пока не видел, но по предварительным подсчетам в такую сумму встанет строительство стадиона. Тоже будем отрабатывать. Ещё одно дело не закончено по стадиону «Спутник». Когда я только стал депутатом, ко мне обратились родители пацанов, которые там играют в футбол. Я это сам все видел — футбольное покрытие взяли и сняли с поля. Потом уже начали разбираться. Все подумали, что раз сняли, значит, сейчас сделают что-то хорошее, новое. К сожалению, у нас поменялось в то время начальство на «Уралвагонзаводе», а стадион ему и принадлежит.

Насколько я знаю, его сейчас передают.

Эта процедура длится уже примерно два года. Я этот вопрос озвучивал на совещании губернатора, посвященному 300-летию Тагила. Губернатор дал прямое поручение выделить деньги. Стадион — не муниципальный, и город не имеет права тратить на него деньги. Не такой финансово емкий вопрос ни для предприятия, ни для города, ни для области — 14 миллионов рублей, но юридические тонкости мешают.

В прошлом месяце конкурс проходил, но не состоялся.

Да. Надеюсь, в следующем году ребята уже будут играть на большом поле. Пока там есть маленькие поля, но они для тренировок. Так что люди приходят на приемы с абсолютно разными вопросами. Есть вопросы, которые мы решаем прямо во время приёма. Подсказываем, куда нужно обратиться, потому что часто никуда еще не сходили, а направляются прямо к депутату Государственной думы.

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Вы вообще часто в Нижнем Тагиле бываете?

Проще спросить, часто ли я в Москве бываю. Я живу в Тагиле, у меня вся родня, вся семья живет здесь. Я в Москву по мере обязанностей летаю, участвую в мероприятиях. Но большую часть времени я провожу в Тагиле — сразу выбрал такую позицию, потому что нельзя не быть в повестке того, чем живет город.

В соцсетях за этим следить нельзя?

Начнем с того, что до того, как я стал депутатом, то был зарегистрирован только в «Одноклассниках». Сейчас зарегистрирован в Facebook, «Вконтакте», Instagram. Всё больше людей добавляется в друзья и подписывается на меня. Во все соцсети выкладываю одинаковые посты, это позволяет большей аудитории посмотреть информацию и высказать своё мнение по конкретным случаям — например, о нашумевшей истории по хирургам. Не всегда есть лестные отзывы на мои комментарии, но для меня очень важна обратная связь с жителями города. Основываясь на той реакции, что люди дают, я корректирую свои действия по какому-то вопросу, и это тоже очень важно.

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Иногда личные фото выкладываю. Мне тоже иногда хочется поделиться какими-то приятными моментами. Сейчас век цифровизации, все больше людей уходит в интернет. Уже телевидение не так актуально, как соцсети. Меня призывают в Youtube свой канал сделать.

Кто призывает?

Ну, есть некоторые люди, которые спрашивают в социальных сетях, почему у меня нет канала на Ютубе, где можно рассказывать о событиях, помимо того, что есть рукописный текст. Я всегда пишу их сам.

Это принципиальная позиция?

Да, потому что это моя страница и я высказываю свое мнение.

Был слух, что вы к Александру Соловьеву обращались за помощью…

Да, я сам активно читаю Telegram — и простые каналы, и анонимные — там иногда тоже понапишут всякого. У нас было предложение от Александра Владимировича, почему бы мне не организовать встречу со студентами Демидовского колледжа. Я посчитал это предложение достаточно интересным и не скрываю, что он помог мне организовать эту встречу.

То есть, Соловьева рано в ваши пиарщики записали?

Что значит, записали в пиарщики? Александр Владимирович — медийная личность, имеет очень раскрученный ресурс, занимается этим много лет и воспользоваться его опытом я тоже не мог.

Я имел ввиду, это разовая акция или у вас действительно какое-то сотрудничество?

На сегодняшний день это была разовая акция. Но я периодически даю интервью на «Тагил-ТВ» или «Телекон» — Ирину Пудовкину тоже в мои пиарщики запишем?

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

Сейчас проводятся эксперименты по блокировке Telegram. Как к этому относитесь?

О его блокировке говорили очень много, и Роскомнадзор блокировал, но тем не менее Telegram до сих пор работает. Это востребованный ресурс.

Анонимные каналы проблем не создают, как в случае со слухами?

Самое главное, чтобы информация, которая доносится до конечного потребителя, была максимально правдивая. Вот почему я достаточно негативно отношусь к анонимным telegram-каналам. Чтобы перепроверить от них информацию, придется вступать с ними в диалог, доказывать что-то. Тем не менее, люди которые читают, понимают, что они читают, и как относиться к этой информации, каждый решает сам.

То есть, читатель с себя ответственность не должен снимать?

Абсолютно.

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

На кого в соцсетях подписаны сами?

Я сейчас вам даже не перечислю… Естественно, на главу города…

Кстати, Владислав Пинаев официально уже год занимает эту должность. Можете его деятельность оценить?

Вы ведь хотите подвести к информации о прямых выборах в Нижнем Тагиле?

В том числе.

Жители любого города — не только Нижнего Тагила, но и Екатеринбурга, Верхней Туры, — достойны делать свой выбор. У нас раньше были прямые выборы, но они так же могут выбирать и через городскую думу. Что касается Пинаева, многие почему-то думают, что если бы были прямые выборы главы города, то чуть ли не Сергей Константинович Носов к нам вернулся бы. Но Носов сейчас — губернатор Магаданской области. Ранее мы сами выбирали Валентину Павловну Исаеву, и помним те времена, как жил город при народно выбранном мэре, когда город был полностью отрезан от дополнительного финансирования — у нас не строились дороги, как раз появилось движение «Тагил без ям»… Главное, с чем сравнивать.

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Я считаю, что Владислав Юрьевич — достойная кандидатура. За время его работы мы видим, что налажен контакт с областными министерствами, губернатором, с руководителями градообразующих предприятий. К цифрам: у нас бюджет города на этот год превысил 14 миллиардов рублей. Даже при Носове такого не было. Есть федеральные и национальные проекты. Надеюсь, все обратили внимание, сколько сделано дорог. На Вагонке меняются трубопровод. Идет серьезная конструктивная работа. Да, не получилось заключить концессионное соглашение по водоочистным сооружениям, но почему? Изначально это соглашение было очень ресурсоемкое. Это лакомый кусок для серьезных структур, но в итоге деньги на строительство сооружений брались бы с тагильчан, им бы пришлось платить. Администрация города решила уменьшить нагрузку на самих жителей, и соглашение стало непривлекательным. Многие компании, которые хотели заработать, отсеялись. Представим, что договор [был бы] заключен с недобросовестной компанией — в итоге мы бы получили некачественные сооружения и качественной воды бы не было.

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

Еще один момент — строительство моста через Тагильский пруд. Вопрос тот же самый. Претендентов было достаточно. Когда говорили, что строить будем за пять миллиардов рублей и выше, то выглядело привлекательно. Когда предложили построить дешевле, то все компании ушли в сторону. Если говорить о чистой воде, то я периодически бываю на Черноисточинском водоеме, смотрю на качество воды, как проводится реконструкция. Когда воду осушили, там был трехметровый слой ила. Даже водолазы не смогли его исследовать. Когда делали дамбу, сделали бетонный верх и обнаружили деревянный низ еще с демидовских времен. Дамба примерно на 80% уже готова. Серьезный шаг сделал «Водоканал», когда перестал делать сбросы в шлаконакопитель. Он модернизировал систему очистки воды.

То есть достижений полно?

Не полно, но не мало. Я хотел бы, чтобы было больше внимания уделено спортивным объектам. Здоровый образ жизни при нашей экологии очень важен. Безусловно, надо восстанавливать стадионы — тот же «Спутник», «Юность», «Высокогорец». Есть поручение президента о строительстве легкоатлетического манежа на Вагонке. Нельзя не обращать на туристический кластер — «Гору белую», которая будет поддерживаться. Хотелось бы, чтобы достроили парк «Народный». Одна часть уже построена. У тагильчан должна быть возможность отдохнуть. Владислав Юрьевич предложил реконструировать наш Демидовский завод-музей. Сейчас активно развивается промышленный туризм, многим зарубежным туристам, в частности китайцам, это очень интересно. Город развивается, у него огромные перспективы. Ну и главное — чтобы градообразующие предприятия серьёзнее — вернее сказать, ещё серьёзнее — относились к экологической ситуации в городе. Многие представители молодёжи говорят на опросах, что хотят уехать из города из-за экологии. Вопрос с водой будет решен, а вот с воздухом надо работать. Нижний Тагил включили в проект по квотированию выбросов. Основным загрязнителем воздуха у нас являются металлургические предприятия. ЕВРАЗ НТМК огромные деньги вкладывает в очистные сооружения, модернизацию, но периодические выбросы, запахи в воздухе показывают, что есть над чем работать.

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Вы общались с представителями ЕВРАЗа по поводу квотирования, это для них сильная нагрузка?

До 2020 года идет формирование структуры квотирования, в том числе и в отношении ЕВРАЗа. Периодически делаются замеры. У нас очень жесткие законы в рамках охраны окружающей среды и воздуха. Можно загнать ЕВРАЗ в жёсткие рамки вплоть до закрытия, но нужно к этому вопросу подходить рационально. Когда будут выработаны критерии, чтобы мы понимали, в какие рамки будет поставлен НТМК, то можно будет говорить о реакции руководства. Пока это только на стадии формирования. Я уверен, что руководство комбината не заинтересовано, чтобы люди покидали город.

В начале осени сменился спикер в Нижнетагильской думе.

Вадим Анатольевича [Раудштейна] знаю давно — человек серьезный, с большим опытом. Я думаю, что он не растерялся, когда его назначили спикером. Работу он знает, у него серьезное юридическое образование и опыт. Человек хорошо разбирается в законодательстве, знает о работе депутатом. Теперь, он будет спикером. Я думаю, что продуктивно — будем лоббировать интересы тагильчан. Недавно, кстати, меня уличили в лоббировании интересов «Ростеза», ЕВРАЗа. Я отношусь к этому даже с гордостью. Не скрываю, что лоббировал их интересы — а также всех тагильчан.

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В доклад о лоббизме только про себя посмотрели?

Я посмотрел по всем депутатам Свердловской области. Ну, написали, как написали.

По тому, чьи законопроекты чаще и быстрее принимаются, выводы сделали, с кем можно скооперироваться?

В нашем созыве изначально Вячеслав Викторович Володин принял такую позицию, что надо уходить от штампования законопроектов. Чтобы внести законопроект, его надо серьезно проработать. В «Единой России» было принято решение более серьезно относиться к законопроектам. То есть, сначала мы рассматриваем проект с экспертами, внутри партии на собраниях, и только потом уже подаем на рассмотрение. Нет смысла подавать законопроекты, когда их все равно отклонят. Лучше вносить качественные, чтобы не тратить время зря.

К вам в Госдуме из Свердловской области присоединился Антон Шипулин.

Шипулин выиграл выборы, несмотря на то, что у него были серьезные конкуренты и от ЛДПР, и от КПРФ.

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Свердловские депутаты в Госдуме ещё не образовали коалицию?

Ну, мы отстаиваем интересы области.

А вне работы?

Мы можем собраться поужинать пообщаться, даже [с депутатами] из других фракций. Когда надо поддерживать друг друга, мы объединяемся. Сейчас наша цель — достойно провести Универсиаду в 2022 году. Пусть я не отношусь к Екатеринбургу, но для области это тоже значимо.

С кем-то дружите из депутатов?

Мне сложно быть дружным с депутатами Свердловской области, потому что я не живу в Екатеринбурге. А так, в Москве с Ветлужским Андреем Леонидовичем часто сотрудничаем, с Максимом Ивановым. Где-то у них можно спросить совета, посмотреть на их работу.

Фото: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

Вы в Госдуме уже три года работаете. Не перегорели ещё?

Точно нет. Ещё много не сделано, есть и проекты, есть и законы. Вот это желание все успеть, сделать.

Взгляды на жизнь не поменялись?

Немножко поменялись. Живя в Нижнем Тагиле и полностью не погружаясь в политику, была одна точка зрения. Теперь я погружен в работу депутата, знаю, как формируются законы, ведутся поездки, начинаешь понимать, для чего и что делается. Кругозор расширяется.

Теряется привычка осуждать?