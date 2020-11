Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву?

Недавно назначенный на пост полпреда УрФО Владимир Якушев хорошо известен в Тюменской области, где началась его политическая карьера, как и у губернатора Евгения Куйвашева. Произойдут ли изменения в округе и регионе с приходом Якушева? Мнения на этот счет в беседе с TagilCity.ru высказали эксперты-политологи.

Политическая карьера Якушева началась с сопровождения финансовой стороны предвыборной кампании Сергея Собянина на выборах губернатора Тюменской области в 2001 году. Собянин тогда победил и назначил Якушева вице-губернатором. В ноябре 2005 года, после ухода Сергея Собянина на пост главы администрации президента РФ, он занял пост губернатора Тюменской области. На этой должности Якушев оставался до 2018 года, после чего стал министром строительства и ЖКХ. По мнению экспертов издания «Наш город», главным его достижением на текущий момент считается введение закона, защищающего дольщиков от недобросовестных застройщиков. Благодаря спецсчетам, застройщики не могут пользоваться деньгами дольщиков, пока объект не достигнет определенной стадии строительства. Усиление влияния «тюменской матрешки» Считается, что в структуре политических элит Владимир Якушев является человеком Собянина, который сейчас занимает пост мэра Москвы, и входит в так называемый клан «тюменской матрешки». Именно появление Якушева может усилить ее политический вес в России. Но является ли это ростом для него самого? На этот счет мнения политологов разделились. Например, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что укрепление позиций «тюменской матрешки» сейчас полностью в руках Якушева, и все зависит от того, какую стратегию правления он сейчас выберет. Власть полпреда прямо пропорциональна способности полпреда ее применять, то есть она безгранична. Полпред — он кто? Генерал-губернатор, которому подчиняются все остальные главы регионов? Или он главный контролер в округе? Или просто назначенец, предпочитающий лишний раз не выходить из полпредства? Каждый полпред этот вопрос для себя решает сам. И поэтому сейчас во многом определяется сколько власти будет у Якушева, сколько он ее возьмет для себя. А от этого зависеть усиление или ослабление позиций «тюменской матрешки», рассказал Дмитрий Журавлев. Photo: gubernator.admtyumen.ru Возможно, что назначение Якушева в первую очередь является ростом для клана Собянина, ведь теперь люди из его команды расставлены по всему округу. По мнению главы компании «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, команда Собянина уже плотно укрепилась в УрФО, а появление Якушева лишь добавит ей политических очков. С подобным мнением не согласен директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, который считает, что влияние «тюменской матрешки» переоценивается: Я бы все-таки ушел от этих клановых разграничений. Потому что Якушев возвращается не с поста губернатора Тюменской области, а приходит с федерального уровня. Безусловно опыт, компетентность и знание регионов — это огромный плюс. Но, я думаю, что говорить о том, что с приходом Якушева усилится влияние «тюменской матрешки» не правильно. Так как помимо нее, в УрФО есть еще очень мощные Екатеринбург и Челябинск. Поэтому здесь точно не будет никаких перекосов. Что ждут от Якушева на посту полпреда? Помимо укрепления власти, интересным становится, какие изменения с приходом Якушева начнутся в округе и начнутся ли вообще. Сможет ли новый полпред решить те вопросы, с которыми не справился предыдущий. По мнению некоторых экспертов, именно для этого Якушев был поставлен на пост, и у него уже есть задачи от российского правительства. Якушев все же пришел с поста федерального министра, то есть с федеральными ресурсами. У него есть опора в губернаторском корпусе (в лице губернатора Евгения Куйвашева) - прим. ред.), и он имеет очень неплохие отношения с крупными фигурами в Москве. Вопрос в том, поставил ли он себе какую-либо цель? После назначения он сказал, что понимает проблемы округа, значит план по изменениям у него есть. Скорей всего первостепенно будет решаться проблема пандемии коронавируса. Кроме того, Якушев бывший министр строительства, и если ему поставят задачу ликвидировать в округе аварийное жилье, то он ее выполнит,считает Дмитрий Журавлев. Но есть и вариант того, что Владимир Якушев не станет причиной каких-либо перемен в УрФО или в каждом регионе отдельно, а будет лишь продолжать политику Николая Цуканова, пытаясь не допустить его ошибок. Я не думаю, что будут какие-то кадровые перестановки или смена приоритетов для губернаторов. Возможна лишь смена информационной политики, но и это мы узнаем не раньше весны следующего года. По одной простой причине, что у любого полномочного представителя план-график сейчас такой: пункт номер один — «ковид», пункт номер два — реализация ключевых проектов, которые часто требуют взаимодействия разных регионов друг с другом. Это инфраструктура, здравоохранение. И третье — это социально-экономическое положение в вверенном округе. Не думаю, что Цуканов имел другой план, так как обстановка диктует такие приоритеты,рассказал TagilCity.ru руководитель лаборатории социальных исследований ИРП Петр Кирьян. Отношения с губернаторами Одним из преимуществ Владимира Якушева политологи называют понимание специфики округа и связку с пятью из шести глав регионов УрФО. С губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым они работали в Тюмени (с 2007 и 2011 год Куйвашев был главой города). Губернатор Курганской области Вадим Шумков занимал пост заместителя Якушева в правительстве Тюменской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является вице-спикером региональной облдумы, которая находилась под контролем Якушева. Нынешний глава Тюменской области Александр Моор также ранее был замгубернатора и главой администрации при Якушеве. С главой ХМАО Натальей Комаровой у Якушева просто хорошие отношения. Именно за счет таких профессиональных отношений может наладиться взаимопонимание полпреда с главой Свердловской области. Ведь ранее диалог между Евгением Куйвашевым и Николаем Цукановым был достаточно напряженным. Якушеву предстоит наладить диалог не только со свердловским губернатором, но и со всеми остальными. Но, я считаю, что человек, работавший на министерской должности, хорошо понимает как строить отношения с регионами. И не важно, какой это регион, большой или маленький, бедный или богатый. Он понимает их запросы и приоритеты решения тех или иных вопросов,считает Петр Кирьян. Photo: gubernator96.ru Назначение такого сильного управленца, как Владимир Якушев, могло стать тревожным сигналом для свердловского губернатора: как на фоне столкновения элит в 2019 году, так и в связи с топовыми отрицательными показателями по распространению коронавируса. Николай Цуканов, по мнению экспертов, лишился поста в том числе из-за того, что не смог нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе. Однако пока политологи не связывают приход Владимира Якушева с возможностью того, что Куйвашев не может разрешить те или иные вопросы в регионе. Я не вижу никаких оснований, что назначение Якушева может быть каким-то усилением позиций Куйвашева или помощью с неразрешимыми вопросами в регионе. У Якушева в этом смысле, конечно, важный функционал — он является представителем президента, но кадровые решения — не его уровень,рассказал Виктор Потуремский. В общем собеседники редакции высоко оценивают управленческие навыки и потенциал Якушева как на посту главы Тюменской области, так и в должности руководителя Минстроя. Якушев был, на мой взгляд, одним из самых лучших губернаторов страны. О том, что он смог создать сильную управленческую строну говорит то, что сегодня выходцы из его команды возглавляют два субъекта Российской Федерации — это Тюменская и Курганская области. Я считаю его высокоэффективным управленцем и человеком, который обладает авторитетом. На посту министра строительства он также был эффективен. Потому что, например, жилищное строительство — это одна из тех отраслей, которая в период пандемии не упала, а даже показала некоторый рост. Я думаю, у него есть все шансы стать самым эффективным полпредом УрФО,поделился мнением с TagilCity.ru Евгений Минченко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter