Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву?

Якушев все же пришел с поста федерального министра, то есть с федеральными ресурсами. У него есть опора в губернаторском корпусе (в лице губернатора Евгения Куйвашева) - прим. ред.), и он имеет очень неплохие отношения с крупными фигурами в Москве. Вопрос в том, поставил ли он себе какую-либо цель? После назначения он сказал, что понимает проблемы округа, значит план по изменениям у него есть. Скорей всего первостепенно будет решаться проблема пандемии коронавируса. Кроме того, Якушев бывший министр строительства, и если ему поставят задачу ликвидировать в округе аварийное жилье, то он ее выполнит,считает Дмитрий Журавлев.