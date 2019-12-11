«Я очень рад»: Куйвашев посетил спортзал тагильской православной гимназии
Сегодня, 13:23ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Православную гимназию № 11 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Глава Свердловской области осмотрел новый спортивный зал, построенный на областные средства при поддержке губернатора региона. Куйвашев остался доволен результатами строительства.
Будем ждать чемпионов области. Я очень рад, сказал Куйвашев.
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Напомним, 2 сентября в православной гимназии прошло открытие спортзала. Строительные работы с 2017 года проводила компания «МС-ГРУП». Всего было выделено более 40 миллионов рублей из областного бюджета.
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