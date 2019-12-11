«Я очень рад»: Куйвашев посетил спортзал тагильской православной гимназии

Будем ждать чемпионов области. Я очень рад, сказал Куйвашев.

Напомним, 2 сентября в православной гимназии прошло открытие спортзала. Строительные работы с 2017 года проводила компания «МС-ГРУП». Всего было выделено более 40 миллионов рублей из областного бюджета.