Руководителем комитета по транспорту в Екатеринбурге стал начальник отдела ГИБДД
Сегодня, 12:33ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый руководитель комитета по транспорту и организации дорожной сети назначен в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации на официальном портале города, новым руководителем комитета назначен Игорь Ощепков. Ранее Ощепков работал в правоохранительных органах и некоторое время являлся начальником отдела ГИБДД по Екатеринбургу.
Официальной информации об увольнении прежнего руководителя комитета Игоря Федотова пока не поступало. Однако ранее жители Екатеринбурга неоднократно высказывали недовольство работой дорожно-транспортной сети города. В том числе, отменой маршрута 024.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей