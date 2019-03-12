Руководителем комитета по транспорту в Екатеринбурге стал начальник отдела ГИБДД

Согласно информации на официальном портале города, новым руководителем комитета назначен Игорь Ощепков. Ранее Ощепков работал в правоохранительных органах и некоторое время являлся начальником отдела ГИБДД по Екатеринбургу.

Официальной информации об увольнении прежнего руководителя комитета Игоря Федотова пока не поступало. Однако ранее жители Екатеринбурга неоднократно высказывали недовольство работой дорожно-транспортной сети города. В том числе, отменой маршрута 024.