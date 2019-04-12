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Более 6000 НКО Свердловской области примут участие в реализации нацпроектов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 6000 НКО Свердловской области примут участие в реализации нацпроектов

Сегодня, 16:36ПолитикаФото: 1MediaInvest
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