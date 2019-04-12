Более 6000 НКО Свердловской области примут участие в реализации нацпроектов
Более 6000 свердловских некоммерческих организаций примут участие в реализации национальных проектов в регионе, сообщает департамент информполитики области.
По словам первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадима Дубичева, для достижения поставленной президентом государственной задачи необходимо объединиться всем, нельзя разделять власть, бизнес и гражданское общество.
Роль НКО и приоритетные задачи обсуждались экспертами и общественниками на конференции «Гражданское общество и общественные интересы».
Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин также подчеркнул, что при решении крупномасштабных задач необходимо участие разных категорий населения, именно поэтому участниками конференции стали председатели и члены общественных палат городов и районов Свердловской области.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации Иосифа Дискина, гражданское общество может помочь государству в построении системы общественных интересов.
Гражданское общество должно стать много больше принципиальным, понимающим, сделать так, чтобы те задачи, которые реализуются в майских указах, стали частью жизни каждого россиянина, отметил Дискин.