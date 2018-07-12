Новый глава управления по конституционным правам назначен президентом РФ

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан произошли кадровые перестановки. Глава управления Дмитрий Жуйков указом Владимира Путина освобождён от занимаемой должности.
11 июля на сайте Кремля появился указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым глава управления по конституционным правам Дмитрий Жуйков освобождается от занимаемой должности. В качестве причины указан переход на другую работу.
«РИА Новости» сообщает, что следующим указом президента на освободившуюся должность назначен Максим Травников, ранее занимавший пост заместителя министра юстиции РФ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей