Стреляют на поражение: В Белоруссии третий день продолжаются протесты

Пресс-служба МВД республики Беларусь сообщает, что за минувший день уже задержано более одной тысячи протестующих, а всего с 9 августа количество задержаний превышает 6000 человек. На сотрудников милиции в некоторых городах открыто нападают, граждане вооружаются арматурой, ведут себя агрессивно. В одном случае ареста предупредительные выстрелы в воздух не возымели должного эффекта, поэтому силовикам пришлось стрелять на поражение, ранен один из нападавших.