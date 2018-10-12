Отказавшаяся жить на прожиточный минимум саратовская чиновница уволена

Наталья Соколова до сегодняшнего дня занимала должность министра занятости, труда и миграции Саратовской области.

Скандал вокруг чиновницы разгорелся после того, как она сообщила депутату саратовской облдумы о том, что 3,5 тысячи рублей достаточно для «минимальных физиологических потребностей», однако на себе это проверить отказалась.

На заседании в тот момент обсуждался вопрос о повышении прожиточного минимума. Депутаты предлагали повысить его на 500 рублей, чиновница же предложила увеличить его на 288 рублей.

Отказ попробовать на себе «жизнь на прожиточный минимум» женщина аргументировала тем, что ей это не позволяет «статус депутата», пишет РБК.

Видео Видео: Piter.tv