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Отказавшаяся жить на прожиточный минимум саратовская чиновница уволена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отказавшаяся жить на прожиточный минимум саратовская чиновница уволена

Сегодня, 18:30Политика
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