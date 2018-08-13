Избирком Екатеринбурга утвердил бюллетень к выборам в городскую думу

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила бюллетени на выборы в городскую думу. Голосование будет осуществляться по двум бюллетеням.
Так, избирком рассмотрел форму и содержание листов для голосования и утвердил её окончательно.
В одном из двух бюллетеней будут внесены названия семи партий в порядке, которые определятся по результатам жеребьёвки. Во втором документе будут внесены фамилии кандидатов-одномандатников в алфавитном порядке.
Отмечается, что в выборах в городскую думу Екатеринбурга смогут принимать участие только горожане с постоянной регистрацией в столице Урала.
Напомним, выборы в Екатеринбурге пройдут 9 сентября. На 18 мест в городской думе претендуют 115 кандидатов, 11 из которых являются самовыдвиженцами. В бюллетенях будут значится фамилии представителей «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Гражданской платформы», «Яблоко» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».