Избирком Екатеринбурга утвердил бюллетень к выборам в городскую думу

Так, избирком рассмотрел форму и содержание листов для голосования и утвердил её окончательно.

В одном из двух бюллетеней будут внесены названия семи партий в порядке, которые определятся по результатам жеребьёвки. Во втором документе будут внесены фамилии кандидатов-одномандатников в алфавитном порядке.

Отмечается, что в выборах в городскую думу Екатеринбурга смогут принимать участие только горожане с постоянной регистрацией в столице Урала.