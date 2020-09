Стало известно сколько тагильчан проголосовали на довыборах в первой половине дня

В Нижнем Тагиле на довыборах в городскую думу проголосовали 1173 человека, что составляет 6,25% от общего числа избирателей. Об этом TagilCity.ru рассказала глава избиркома Лидия Брызгалова.

Как сообщил региональный избирком, в общей сложности в Свердловской области проголосовали 6,47% или 12 012 человек. Отдали свои голоса на довыборах депутата Заксобрания — 6,22%, что составило 7 852 избирателя. Довыборы проходят на избирательных участках Нижнего Тагила 13 сентября. На место депутата городской Думы избирается один самовыдвиженец Сергей Бердников и пять депутатов от партий Александр Долгоруков («Единая Россия»), Сергей Бурлай (партия ЛДПР), Михаил Бояркин (КПРФ), Надежда Журавлева («Яблоко»), Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»). Планировал участвовать в выборах, но отказался еще один самовыдвиженец. Александр Иванов, работающий сменным мастером на «Уралвагонзаводе», оповестил избирком, что снимает свою кандидатуру. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

