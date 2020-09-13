Стало известно сколько тагильчан проголосовали на довыборах в первой половине дня

Довыборы проходят на избирательных участках Нижнего Тагила 13 сентября. На место депутата городской Думы избирается один самовыдвиженец Сергей Бердников и пять депутатов от партий Александр Долгоруков («Единая Россия»), Сергей Бурлай (партия ЛДПР), Михаил Бояркин (КПРФ), Надежда Журавлева («Яблоко»), Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»). Планировал участвовать в выборах, но отказался еще один самовыдвиженец. Александр Иванов, работающий сменным мастером на «Уралвагонзаводе», оповестил избирком, что снимает свою кандидатуру.