Подполковника Романова Свердловский облсуд оправдал по делу об избиении подростка

Напомним, инцидент произошел в отделе полиции № 7 Екатеринбурга — задержанный по подозрению в угоне авто 17-летний свердловчанин достал из кармана видеорегистратор и начал ломать прибор. К подростку применили физическую силу. Позднее у него на спине медики обнаружили гематомы, а мать задержанного написала встречное заявление на подколковника Романова.