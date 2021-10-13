Подполковника Романова Свердловский облсуд оправдал по делу об избиении подростка

Подполковника Романова Свердловский облсуд оправдал по делу об избиении подростка
Подполковника Романова Свердловский облсуд оправдал по делу об избиении подростка
Сегодня, 18:44ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отменил обвинительный приговор в отношении подполковника полиции Валерия Романова.

Свердловский облсуд оправдал начальника уголовного розыска подполковника полиции Валерия Романова, сообщает адвокат правоохранителя Сергей Колосовский на своей странице в соцсетях. Ранее Октябрьский райсуд приговорил полицейского к одному году колонии за превышение должностных полномочий и избиение 17-летнего подростка.

Напомним, инцидент произошел в отделе полиции № 7 Екатеринбурга — задержанный по подозрению в угоне авто 17-летний свердловчанин достал из кармана видеорегистратор и начал ломать прибор. К подростку применили физическую силу. Позднее у него на спине медики обнаружили гематомы, а мать задержанного написала встречное заявление на подколковника Романова.

Сюжеты:
Екатеринбург
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