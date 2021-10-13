Подполковника Романова Свердловский облсуд оправдал по делу об избиении подростка

Свердловский облсуд оправдал начальника уголовного розыска подполковника полиции Валерия Романова, сообщает адвокат правоохранителя Сергей Колосовский на своей странице в соцсетях. Ранее Октябрьский райсуд приговорил полицейского к одному году колонии за превышение должностных полномочий и избиение 17-летнего подростка.
Напомним, инцидент произошел в отделе полиции № 7 Екатеринбурга — задержанный по подозрению в угоне авто 17-летний свердловчанин достал из кармана видеорегистратор и начал ломать прибор. К подростку применили физическую силу. Позднее у него на спине медики обнаружили гематомы, а мать задержанного написала встречное заявление на подколковника Романова.