Выдвинутый Володиным полковник МВД возглавил Счетную палату Екатеринбурга

13 ноября на пятом заседании гордумы Екатеринбурга депутаты проголосовали за назначение полковника Андрея Парунина главой Счетной палаты. Он был единственным кандидатам на данную должность.

Парунину 42 года, он закончил Высшую школу милиции в 1999 году. По его словам, новый глава Счетной палаты ранее участвовал в финансовой ревизии ОВД, искал случаи коррупционных фактов и следил за эффективностью использования бюджетных средств.