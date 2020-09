Иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

Эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком», сообщается на сайте правительства ФРГ.

Наличие в пробах вещества из группы «Новичок» у Алексея навального подтвердили три независимые лаборатории. В Берлине заявляют, что к анализу проб привлекли Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В сообщении говорится, что ОЗХО взяла пробы у Навального и изучила их в лабораториях. Результаты этой проверки сейчас общедоступны и подтверждают доказательства Германии того, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» Также в документе требуют объяснений от представителей России. Напомним, что 7 сентября врачи берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Он находился в коме с 20 августа 2020 года. Алексея Навального вывели из состояния комы

