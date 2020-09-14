Иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

Иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

Сегодня, 16:31ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком», сообщается на сайте правительства ФРГ.

Наличие в пробах вещества из группы «Новичок» у Алексея навального подтвердили три независимые лаборатории.

В Берлине заявляют, что к анализу проб привлекли Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сообщении говорится, что ОЗХО взяла пробы у Навального и изучила их в лабораториях. Результаты этой проверки сейчас общедоступны и подтверждают доказательства Германии того, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок»

Также в документе требуют объяснений от представителей России.

Напомним, что 7 сентября врачи берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Он находился в коме с 20 августа 2020 года.

Related news:
отравлениеАлексей Навальныйполитик
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы