Алексея Навального вывели из состояния комы

Сегодня состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, сообщила пресс-служба берлинской клиники «Шарите».

Он стал реагировать на речь. Врачи вывели его из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. В клинике отмечают, что пока рано говорить о возможных долгосрочных последствиях тяжелого отравления. Лечащие врачи держат связь с его супругой. После консультаций с ней было принято решение, что дальнейшие детали о состоянии здоровья Навального будут раскрыты только по его желанию. Напомним, что ранее в организме Алексея Навального немецкие врачи нашли следы боевого вещества группы «Новичок» нервно-паралитического действия. В анализах Навального нашли следы яда «Новичок»

