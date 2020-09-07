Алексея Навального вывели из состояния комы

Он стал реагировать на речь.
Врачи вывели его из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.
В клинике отмечают, что пока рано говорить о возможных долгосрочных последствиях тяжелого отравления. Лечащие врачи держат связь с его супругой.
После консультаций с ней было принято решение, что дальнейшие детали о состоянии здоровья Навального будут раскрыты только по его желанию.
Напомним, что ранее в организме Алексея Навального немецкие врачи нашли следы боевого вещества группы «Новичок» нервно-паралитического действия.