Алексея Навального вывели из состояния комы

Алексея Навального вывели из состояния комы

Сегодня, 18:34ОбществоPhoto: pixabay.com
Сегодня состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, сообщила пресс-служба берлинской клиники «Шарите».

Он стал реагировать на речь.

Врачи вывели его из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.

В клинике отмечают, что пока рано говорить о возможных долгосрочных последствиях тяжелого отравления. Лечащие врачи держат связь с его супругой.

После консультаций с ней было принято решение, что дальнейшие детали о состоянии здоровья Навального будут раскрыты только по его желанию.

Напомним, что ранее в организме Алексея Навального немецкие врачи нашли следы боевого вещества группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

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