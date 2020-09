В анализах Навального нашли следы яда «Новичок»

В организме Алексея Навального немецкие врачи нашли следы боевого вещества группы «Новичок» нервно-паралитического действия, сообщает РИА «Новости».

Кабинет министров ФРГ заявил, что о результатах анализов будет сообщено в Евросоюз и НАТО. Также они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия. Напомним, что самолет, на котором летел Навальный, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Его поместили в больницу. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш завила, что его отравили. По ее словам, Навальный не употреблял спиртное и не пил таблетки перед вылетом, на борту самолета — ничего не ел и не пил. В аэропорту Томска выпил чай. Российские врачи заявили, что следов яда в крови нет. Основной версией о причинах случившегося стала нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Врачебный консилиум признал пациента нетранспортабельным. Однако по настоянию родственников Навального разрешили вывезти в Германию. Он находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

