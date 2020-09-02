В анализах Навального нашли следы яда «Новичок»

Напомним, что самолет, на котором летел Навальный, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Его поместили в больницу. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш завила, что его отравили. По ее словам, Навальный не употреблял спиртное и не пил таблетки перед вылетом, на борту самолета — ничего не ел и не пил. В аэропорту Томска выпил чай.