Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. 22 августа его транспортировали в Германию в клинику «Шарите». Соратники оппозиционера настаивают на версии умышленного отравления Навального. Они обратились в СКР, но уголовное дело не было возбуждено.