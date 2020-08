Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Берлинская клиника подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен. Анализы показали, интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, пишет «Коммерсант».

Как именно вещество попало в организм Навального неизвестно. В сообщении клиники говорится, что назначен еще один анализ. Действие токсина (ингибитора холинэстеразы) доказано несколько раз. Состояние Алексея Навального оценивается как «серьезное», однако без угрозы жизни. Он все еще находится в коме. Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. 22 августа его транспортировали в Германию в клинику «Шарите». Соратники оппозиционера настаивают на версии умышленного отравления Навального. Они обратились в СКР, но уголовное дело не было возбуждено.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter