Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Сегодня, 20:45ОбществоPhoto: личная страница Алексея Навального в Instagram
Берлинская клиника подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен. Анализы показали, интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, пишет «Коммерсант».

Как именно вещество попало в организм Навального неизвестно. В сообщении клиники говорится, что назначен еще один анализ. Действие токсина (ингибитора холинэстеразы) доказано несколько раз.

Состояние Алексея Навального оценивается как «серьезное», однако без угрозы жизни. Он все еще находится в коме.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. 22 августа его транспортировали в Германию в клинику «Шарите». Соратники оппозиционера настаивают на версии умышленного отравления Навального. Они обратились в СКР, но уголовное дело не было возбуждено.

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