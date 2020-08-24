Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Как именно вещество попало в организм Навального неизвестно. В сообщении клиники говорится, что назначен еще один анализ. Действие токсина (ингибитора холинэстеразы) доказано несколько раз.
Состояние Алексея Навального оценивается как «серьезное», однако без угрозы жизни. Он все еще находится в коме.
Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. 22 августа его транспортировали в Германию в клинику «Шарите». Соратники оппозиционера настаивают на версии умышленного отравления Навального. Они обратились в СКР, но уголовное дело не было возбуждено.