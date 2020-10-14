СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

Сегодня, 14:59ПолитикаPhoto: Илья Захаров в Facebook
Главой ЦУР в Свердловской области может стать руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, пишет Znak со ссылкой на инсайдера.

По данным источника, кандидатура Захарова находится на согласовании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Издание отмечает, что Центр управления регионами официально не создан. О его организации распорядился президент РФ Владимир Путин в начале 2020 года.

Напомним, что по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.

Related news:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевназначение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы