СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

Главой ЦУР в Свердловской области может стать руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, пишет Znak со ссылкой на инсайдера.

По данным источника, кандидатура Захарова находится на согласовании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Издание отмечает, что Центр управления регионами официально не создан. О его организации распорядился президент РФ Владимир Путин в начале 2020 года. Напомним, что по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев. Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

