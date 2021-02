Заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова по экономике стал Андрей Корюков. Он покинул пост заместителя министра экономики Свердловской области.

В новой должности его представили утром на аппаратном совещании, пишет Znak со ссылкой на собственный источник. Ранее Корюков уже был вице-мэром Екатеринбурга по экономике, но в 2018 году, после того как мэром столицы Урала стал Александр Высокинский, перешел на работу в правительство региона. Напомним, 1 февраля экс-гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин стал замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью. Вице-мэром Екатеринбурга стал Сергей Плахотин

