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#домахорошо
Губернатор Свердловской области предложил упразднить администрацию главы региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатор Свердловской области предложил упразднить администрацию главы региона

Сегодня, 12:20Политика
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