Губернатор Свердловской области предложил упразднить администрацию главы региона

Планируется, что вместо администрации губернатора будет создан аппарат губернатора и правительства Свердловской области.

По мнению врио руководителя администрации губернатора Азата Салихова, законопроект позволит повысить эффективность деятельности главы региона и правительства области, объединив две структуры.

Кроме того, с помощью изменений будет перераспределены обязанности заместителей губернатора.

Один будет курировать аппарат губернатора и правительства, другой внутреннюю политику и департамент информационной политики, следующий, как и сейчас — ЖКХ, дороги и промышленность, и так далее, рассказал Азат Салихов.