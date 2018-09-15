Губернатор Свердловской области предложил упразднить администрацию главы региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в ЗакСо региона проект закона, согласно которому администрация главы области будет упразднена.
Планируется, что вместо администрации губернатора будет создан аппарат губернатора и правительства Свердловской области.
По мнению врио руководителя администрации губернатора Азата Салихова, законопроект позволит повысить эффективность деятельности главы региона и правительства области, объединив две структуры.
Кроме того, с помощью изменений будет перераспределены обязанности заместителей губернатора.
Один будет курировать аппарат губернатора и правительства, другой внутреннюю политику и департамент информационной политики, следующий, как и сейчас — ЖКХ, дороги и промышленность, и так далее, рассказал Азат Салихов.
Ранее Евгений Куйвашев упразднил департамент лесного хозяйства региона, который сейчас объединен с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.