Депутаты гордумы Нижнего Тагила в полном составе выбирают главу города

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В городской думе Нижнего Тагила 15 октября проходят выборы главы города. Депутаты присутствуют в полном составе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возглавляет исполнительный орган местного самоуправления председатель Алексей Пырин.
Всего в городской думе седьмого созыва числится 28 депутатов. 14 из них были выбраны по одномандатным округам, остальные – по единому избирательному округу, от политических объединений.
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