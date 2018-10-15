Депутаты городской думы выбирают главу Нижнего Тагила

Ранее конкурсная комиссия допустила к процедуре голосования всех кандидатов, которые защищали свои программы.

Таким образом, на пост главы Нижнего Тагила претендуют Илья Коровин, Данил Кукутин, Евгений Рохлин, Александр Усольцев и Владислав Пинаев. При этом рекомендованы были только трое: Данил Кукутин, Евгений Рохлин и Владислав Пинаев.