Депутаты городской думы выбирают главу Нижнего Тагила

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15 октября на заседании городской думы депутаты выберут нового мэра Нижнего Тагила из пяти претендентов, допущенных конкурсной комиссией.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее конкурсная комиссия допустила к процедуре голосования всех кандидатов, которые защищали свои программы.
Таким образом, на пост главы Нижнего Тагила претендуют Илья Коровин, Данил Кукутин, Евгений Рохлин, Александр Усольцев и Владислав Пинаев. При этом рекомендованы были только трое: Данил Кукутин, Евгений Рохлин и Владислав Пинаев.
Заседание начинается в понедельник, 15 октября, в 10:00.
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