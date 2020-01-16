Как свердловские политики отреагировали на послание Путина и отставку правительства
Сегодня, 16 января, в Госдуме РФ представят кандидатуру на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Напомним, накануне президент Владимир Путин в Федеральном собрании поставил новые задачи, после чего правительство подало в отставку. TagilCity.ru выяснило, как на это отреагировали в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Отметим, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин в частности предложил внести изменения в Конституцию РФ. Председатель Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн пояснил, что, учитывая озвученную форму работу над правками, «всё идёт в нормальном законном русле».
Во-первых, Владимир Путин — тоже юрист, и он свои предложения придумал не «с головы», а подготовился. Во-вторых, он очень разумно создал экспертную комиссию из состава людей, которые знают закон и жизнь. Ну и третье — самый главный момент — что это будет проведено через голосование и отношение к нему выскажут жители России,говорит тагильский спикер.
Он также прокомментировал отставку правительства.
Видимо, президент считает, что у нынешней команды не всё получилось, и рассчитывает на новые предложения,сказал Вадим Раудштейн.
Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин (партия «Справедливая Россия») считает, что правительство действительно не справлялось с экономикой. При этом он отметил, что изначально выступал против назначения уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Финансово-экономический блок провалился. Это видно по тому, что бюджет был не исполнен, около триллиона рублей даже не было потрачено — и зачем они тогда повышали НДС, если даже потратить не смогли больше? Народ удавливается в кредитах, а в списке Forbes прибавляется. Такая политика могла привести к катастрофе, поэтому решение о смене правительства - оно правильное. Имею полное право [так] сказать, как человек голосовавший против кандидатуры Медведева,заявил Ионин.
В то же время, по его словам, предложенный Путиным кандидат на смену Медведеву — Михаил Мишустин, который пока возглавляет Федеральную налоговую службу — стал неожиданностью.
Кандидатура Мишустина, кто бы что ни говорил, была неожиданная для всех, в том числе для самого Мишустина. Я вчера видел его на послании, он не был похож на человека, который знает, что вечером станет премьер-министром,пояснил депутат.
Его коллега-единоросс Дмитрий Альшевских признал, что отставка правительства закономерна.
Сейчас по внешней политике мы видим, что Россия хорошо себя зарекомендовала на международной арене, и понятно, что президент сосредоточился — и это правильно — на внутренних проблемах, которые, к сожалению, на протяжении длительного времени не решались или решались на бумаге. Президент на это неоднократно обращал внимание и осознаёт, что в нынешнем составе правительство не выполнит поставленные цели и задачи,сказал Альшевских.
Он также оценил возможное назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Сегодня [в Госдуме] будет рассмотрена кандидатура нового премьера, и что-то мне подсказывает, что данная кандидатура будет единогласно принята и утверждена. Он знает каждую копейку и её происхождение, досконально знает экономику России, знает, как заработать, как собрать, знает цену этим деньгам, и эффективно будет тратить,объяснил Андрей Альшевских.
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») также поддержал Мишустина.
На представлении партия приняла единогласное решение его поддержать,сообщил Былыбердин.
Он отметил, что после послания президента государство сосредотачивается на решении социальных задач.
[В частности] мы говорим о демографии, о престиже профессии учителя и медика. Предстоит очень много работы, и партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность подготовить плоскость для обеспечения реализации послания президента.
Отметим, что в состав рабочей группы по внесению изменений в Конституцию в числе прочих вошли свердловчане — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Последняя уже дала комментарий журналистам по поводу предстоящей работы.
Мне очень важно послушать то, что сказали бы люди. Важно, чтобы не было двойных стандартов — для народа одни, для правительства другие. Пусть ученые думают, что мы можем сделать. Необязательно все [изменения] вносить в Конституцию. Что-то из того, что просят люди, можно [внести] в законодательство, в нормативно-правовые акты регионов, ведомств. Я хочу сильно-сильно много времени уделить тому, чтобы услышать человека. И именно человека, а не того, кто привык все время только критиковать,цитирует Мерзлякову портал E1.ru.
Напомним, в Федеральном послании президент заявил о приоритете Конституции над международными актами и предложил ужесточить требования к кандидатам на пост её гаранта: они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства и даже вида на жительство. Кроме того, Путин предложил закрепить необходимость регулярной индексации пенсий и норму минимального размера оплаты труда (чтобы она не была ниже прожиточного минимума), а также усилить роль Госсовета. При этом, как подчеркнул Владимир Путин, Россия должна оставаться «сильной президентской республикой»: именно за президентом должно оставаться право освобождать от должностей как самого премьер-министра, так и его заместителей, и за ним ним же сохраняется ответственность по управление армией и правоохранительными органами. Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом Федерации, но президент предложил дать полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по своему представлению в ряде случаев. Эти и другие поправки он предложил вынести на общественное обсуждение.