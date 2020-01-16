Как свердловские политики отреагировали на послание Путина и отставку правительства

Отметим, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин в частности предложил внести изменения в Конституцию РФ. Председатель Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн пояснил, что, учитывая озвученную форму работу над правками, «всё идёт в нормальном законном русле».

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Во-первых, Владимир Путин — тоже юрист, и он свои предложения придумал не «с головы», а подготовился. Во-вторых, он очень разумно создал экспертную комиссию из состава людей, которые знают закон и жизнь. Ну и третье — самый главный момент — что это будет проведено через голосование и отношение к нему выскажут жители России,говорит тагильский спикер.

Он также прокомментировал отставку правительства.

Видимо, президент считает, что у нынешней команды не всё получилось, и рассчитывает на новые предложения,сказал Вадим Раудштейн.

Фото: Kremlin.ru

Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин (партия «Справедливая Россия») считает, что правительство действительно не справлялось с экономикой. При этом он отметил, что изначально выступал против назначения уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Финансово-экономический блок провалился. Это видно по тому, что бюджет был не исполнен, около триллиона рублей даже не было потрачено — и зачем они тогда повышали НДС, если даже потратить не смогли больше? Народ удавливается в кредитах, а в списке Forbes прибавляется. Такая политика могла привести к катастрофе, поэтому решение о смене правительства - оно правильное. Имею полное право [так] сказать, как человек голосовавший против кандидатуры Медведева,заявил Ионин.

В то же время, по его словам, предложенный Путиным кандидат на смену Медведеву — Михаил Мишустин, который пока возглавляет Федеральную налоговую службу — стал неожиданностью.

Фото: Kremlin.ru

Кандидатура Мишустина, кто бы что ни говорил, была неожиданная для всех, в том числе для самого Мишустина. Я вчера видел его на послании, он не был похож на человека, который знает, что вечером станет премьер-министром,пояснил депутат.

Его коллега-единоросс Дмитрий Альшевских признал, что отставка правительства закономерна.

Сейчас по внешней политике мы видим, что Россия хорошо себя зарекомендовала на международной арене, и понятно, что президент сосредоточился — и это правильно — на внутренних проблемах, которые, к сожалению, на протяжении длительного времени не решались или решались на бумаге. Президент на это неоднократно обращал внимание и осознаёт, что в нынешнем составе правительство не выполнит поставленные цели и задачи,сказал Альшевских.

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Он также оценил возможное назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Сегодня [в Госдуме] будет рассмотрена кандидатура нового премьера, и что-то мне подсказывает, что данная кандидатура будет единогласно принята и утверждена. Он знает каждую копейку и её происхождение, досконально знает экономику России, знает, как заработать, как собрать, знает цену этим деньгам, и эффективно будет тратить,объяснил Андрей Альшевских.

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») также поддержал Мишустина.

На представлении партия приняла единогласное решение его поддержать,сообщил Былыбердин.

Фото: Kremlin.ru

Он отметил, что после послания президента государство сосредотачивается на решении социальных задач.

[В частности] мы говорим о демографии, о престиже профессии учителя и медика. Предстоит очень много работы, и партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность подготовить плоскость для обеспечения реализации послания президента.

Отметим, что в состав рабочей группы по внесению изменений в Конституцию в числе прочих вошли свердловчане — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Последняя уже дала комментарий журналистам по поводу предстоящей работы.

Фото: Kremlin.ru

Мне очень важно послушать то, что сказали бы люди. Важно, чтобы не было двойных стандартов — для народа одни, для правительства другие. Пусть ученые думают, что мы можем сделать. Необязательно все [изменения] вносить в Конституцию. Что-то из того, что просят люди, можно [внести] в законодательство, в нормативно-правовые акты регионов, ведомств. Я хочу сильно-сильно много времени уделить тому, чтобы услышать человека. И именно человека, а не того, кто привык все время только критиковать,цитирует Мерзлякову портал E1.ru.