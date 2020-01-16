Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

В состав группы вошли глава Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава коммитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, также Леонид Рошаль, Владимир Соловьев, Владимир Машков и другие.

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию, в частности закрепить роль Госсовета, огранить пребывание на посту президента двумя сроками.