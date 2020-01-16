Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию
Сегодня, 09:09ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая займется разработкой предложений по внесению поправок в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.
В состав группы вошли глава Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава коммитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, также Леонид Рошаль, Владимир Соловьев, Владимир Машков и другие.
Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию, в частности закрепить роль Госсовета, огранить пребывание на посту президента двумя сроками.
После этого правительство страны сообщило, что уходит в отставку.
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