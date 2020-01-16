Рамзан Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Сегодня, 08:55ПолитикаФото: Страница Рамзана Кадырова в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Чечни Рамзан Кадыров временно сложил с себя полномочия. В качестве причины на сайте правительства республики указывается временная нетрудоспособность политического лидера.
С 13 января исполняющим обязанности Кадырова назначен Муслим Хучиев (председатель правительства Чечни).
Напомним, 15 января, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в отставку подало правительство страны. Прежний состав кабинета министров будет работать до тех пор, пока не сформируют новый.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей