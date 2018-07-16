Дональд Трамп назвал глупость США причиной ухудшения отношении с Россией

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Американский президент Дональд Трамп вечером 15 июля вылетел из Шотландии в столицу Финляндии. Там запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить ряд важных проблем в обострившихся между странами отношениях.
Вечером 15 июля Дональд Трамп вылетел из шотландского международного аэропорта Прествик в Хельсинки, где встретится с Владимиром Путиным.
Лидеры намерены обсудить актуальные вопросы международной политики и двусторонние отношения, которые, по мнению ряда политологов, ухудшились за последнее время. Встреча намечена на 16 июля в 13:15 по московскому времени.
«Ведомости» сообщают, что за несколько часов до встречи Дональд Трамп опубликовал в Twitter запись, в которой назвал причину ухудшения отношений между Россией и США.
Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм!президент США в своём Twitter.
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