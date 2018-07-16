Дональд Трамп назвал глупость США причиной ухудшения отношении с Россией

Вечером 15 июля Дональд Трамп вылетел из шотландского международного аэропорта Прествик в Хельсинки, где встретится с Владимиром Путиным.

Лидеры намерены обсудить актуальные вопросы международной политики и двусторонние отношения, которые, по мнению ряда политологов, ухудшились за последнее время. Встреча намечена на 16 июля в 13:15 по московскому времени.

«Ведомости» сообщают, что за несколько часов до встречи Дональд Трамп опубликовал в Twitter запись, в которой назвал причину ухудшения отношений между Россией и США.