Экс-кандидат в президенты примет участие в выборах в думу Екатеринбурга

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Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, ранее принимавший участие в выборах президента России, будет баллотироваться на пост депутата городской думы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-кандидат на выборах президента России и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин возглавил общемуниципальную часть списка свердловского отделения партии на выборах в думу Екатеринбурга.
Znak.com отмечает, что Сурайкин не первый кандидат в президенты, который баллотируется в городскую думу. Список ЛДПР, например, возглавил Владимир Вольфович Жириновский. Политологи называют таких кандидатов «паровозами», потому что в случае победы они отказываются от мандата в пользу нижестоящих по списку членов партии.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга назначены на 9 сентября.
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