Требования к кандидатам в мэры определены в Нижнем Тагиле

В документе установлен возрастной порог кандидатов — 21 год. Также определены требования к уровню образования и наличию опыта руководящей работы.

Кроме того, в Положении прописана сама процедура отбора претендентов, предполагающая два этапа. Первый этап — изучение комиссией представленных кандидатами документов. Второй — это дискуссии, собеседования и тестирование. На итоговом заседании гордумы состоится окончательный выбор мэра города.