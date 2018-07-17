Требования к кандидатам в мэры определены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:50ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
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18 июля на заседании городской Думы Нижнего Тагила было принято Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.
Сюжеты: Нижний Тагил
В документе установлен возрастной порог кандидатов — 21 год. Также определены требования к уровню образования и наличию опыта руководящей работы.
Кроме того, в Положении прописана сама процедура отбора претендентов, предполагающая два этапа. Первый этап — изучение комиссией представленных кандидатами документов. Второй — это дискуссии, собеседования и тестирование. На итоговом заседании гордумы состоится окончательный выбор мэра города.
В ближайшее время депутаты рассмотрят еще один документ: объявление о старте конкурса по отбору кандидатов, пишет «Тагильский рабочий».
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