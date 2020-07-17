Епархия Екатеринбурга поддержала предложение о переименовании Свердловской области

Митрополит Кирилл с момента вступления на свой пост говорит о том, что в настоящем имена злодеев не могут быть «ориентиром». Он также считает несправедливым, что регион назван именем человека, «руки которого по локоть в крови».

Он также считает, что несправедливо получили название и некоторые улицы в городах. Например, улица Карла Маркса в Екатеринбурге имела название Крестовоздвиженская, улица Энгельса — Малаховская, улица Карла Либкнехта — Вознесенский проспект.

В 1923 году Екатеринбург стал центром Уральской области, а в 1924 году его переименовали в Свердловск в честь советского партийного и государственного деятеля Якова Свердлова, а сама область была разделена и Свердловск стал столицей. В 1991 году Екатеринбург получил свое название обратно, а регион так и остался с прежним.