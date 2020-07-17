Епархия Екатеринбурга поддержала предложение о переименовании Свердловской области
Екатеринбургская епархия поддерживает идею переименования Свердловской области, поскольку считает, что революционер Яков Свердлов не может быть ориентиром для общества, заявила изданию «РИА Новости» руководитель пресс-службы епархии Анжела Тамбова.
Митрополит Кирилл с момента вступления на свой пост говорит о том, что в настоящем имена злодеев не могут быть «ориентиром». Он также считает несправедливым, что регион назван именем человека, «руки которого по локоть в крови».
Он также считает, что несправедливо получили название и некоторые улицы в городах. Например, улица Карла Маркса в Екатеринбурге имела название Крестовоздвиженская, улица Энгельса — Малаховская, улица Карла Либкнехта — Вознесенский проспект.
В 1923 году Екатеринбург стал центром Уральской области, а в 1924 году его переименовали в Свердловск в честь советского партийного и государственного деятеля Якова Свердлова, а сама область была разделена и Свердловск стал столицей. В 1991 году Екатеринбург получил свое название обратно, а регион так и остался с прежним.
Напомним, ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова заявила, что Уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова, а улицы в городах — имена убийц.