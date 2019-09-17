В Свердловской области официально представлен новый начальник ГУ МВД

На представлении Мешкова выступил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой. После него с официальной речью выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. После них слово взял сам Мешков, сообщивший о приоритетных задачах на ближайшее время.