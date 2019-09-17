В Свердловской области официально представлен новый начальник ГУ МВД
Сегодня, 14:52ПолитикаФото: официальный сайт УМВД по Астраханской области
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Генерал-майор Александр Мешков официально вступил в должность начальника ГУ МВД по Свердловской области, сообщает Ура.ру.
На представлении Мешкова выступил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой. После него с официальной речью выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. После них слово взял сам Мешков, сообщивший о приоритетных задачах на ближайшее время.
Напомним, что региональный главк полиции оставался без постоянного руководителя почти год. Генерал-лейтенант Михаил Бородин, ранее возглавлявший ГУ МВД, был переведен в Воронеж в октябре 2018 года.
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