В Свердловской области назначен новый начальник полицейского главка МВД
Сегодня, 10:20ОбществоФото: официальный сайт УМВД по Астраханской области
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Генерал-майор Александр Мешков из Астрахани стал новым начальником полицейского главка МВД в Свердловской области, пишет «Комсомольская правда».
Замену генерал-лейтенанту полиции Михаилу Бородину, которого перевеяли в Воронеж, не могли найти почти год.
Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Работу в полиции начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2009 году он возглавил УМВД России по Твери, а в 2016 году был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области.
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