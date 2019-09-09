В Свердловской области назначен новый начальник полицейского главка МВД

Замену генерал-лейтенанту полиции Михаилу Бородину, которого перевеяли в Воронеж, не могли найти почти год.

Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Работу в полиции начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2009 году он возглавил УМВД России по Твери, а в 2016 году был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области.