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Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области

Сегодня, 20:03Политика
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