Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области
Сегодня, 20:03Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 октября советнику Евгения Куйвашева Анатолию Гайде присвоено звание почетный гражданин Свердловской области.
Звание присвоено за вклад в развитие социально-экономической жизни общества, которые поспособствовали развитию региона.
Должность советника главы региона Гайда занимает с 2013 года. Ему 70 лет, он является одним из авторов Устава Свердловской области. В 1995 году он работал помощником Эдуарда Росселя, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей