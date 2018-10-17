Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области

Звание присвоено за вклад в развитие социально-экономической жизни общества, которые поспособствовали развитию региона.

Должность советника главы региона Гайда занимает с 2013 года. Ему 70 лет, он является одним из авторов Устава Свердловской области. В 1995 году он работал помощником Эдуарда Росселя, сообщают «Европейско-Азиатские новости».