Депутаты госдумы проведут информационный час для депутатов думы Екатеринбурга
Сегодня, 14:04ПолитикаФото: Екатеринбургская городская дума
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Депутаты Госдумы организуют информационный час депутатам думы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты екатеринбургской городской думы в рамках информационного часа встретятся с депутатами Государственной думы. Среди парламентариев заявлены Андрей Альшевских, Николай Езерский, Максим Иванов, Лев Ковпак, Данил Шилков и Александр Петров.
Встреча с федеральными парламентариями состоится 1 марта 2019 года. Ранее на встречу с депутатами 7 созыва приезжал Андрей Ионин, сообщается на официальном сайте екатеринбургской городской думы.
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