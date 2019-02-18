Депутаты госдумы проведут информационный час для депутатов думы Екатеринбурга

Депутаты екатеринбургской городской думы в рамках информационного часа встретятся с депутатами Государственной думы. Среди парламентариев заявлены Андрей Альшевских, Николай Езерский, Максим Иванов, Лев Ковпак, Данил Шилков и Александр Петров.

Встреча с федеральными парламентариями состоится 1 марта 2019 года. Ранее на встречу с депутатами 7 созыва приезжал Андрей Ионин, сообщается на официальном сайте екатеринбургской городской думы.