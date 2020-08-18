Свердловский экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом

Свердловский экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом

Сегодня, 13:10ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Экс-депутат Госдумы Валерий Язев задолжал более полутора миллиардов рублей и признан банкротом, сообщает URA.RU

14 августа арбитражный суд Москвы признал владельца корпорации «Ява» Валерия Язева банкротом.

По решению суда, ему предписана реализация имущества. Внешним управляющим этим процессом была назначена Анастасия Кравчук.

В 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве Язева. Его предприятия перестали приносить прибыль. Банк заявил о долге более 100 миллионов рублей.

Сейчас ведётся процедуры банкротства компаний, связанных с Язевым, среди них ООО «Ява-Холдинг», ООО «Ява Строй». Банкротами также признаны супруга и дочь Валерия Язева.

Напомним, что самыми крупными исками, поданными в июне 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области, стали требования о признании банкротом. Признать банкротами требовали «Богдановическая генерирующая компания», застройщик «СМУ-3 СТРОЙ», ООО «Транспорттрейд» и другие.

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