В Свердловской области возобновилось действие QR-кодов

Также по тексту указа, с 24 января на удаленку планируют отправить не менее 30% гражданских, муниципальных служащих, и иных работников. Однако это не коснется государственных медицинских организаций, управлений и отделов социального обслуживания, администраций муниципалитетов, и пожарно-технических учреждений.