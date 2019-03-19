Замминистра Свердловской области возглавил инвестиционное агентство
Сегодня, 19:39ПолитикаФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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Свердловское Агентство по привлечению инвестиций возглавил экс-замминистра инвестиций и развития региона Александр Породнов.
Александр Породнов назначен главой Агентства по привлечению инвестиций. Агентство создано для привлечения частных средств на региональные проекты развития. Инициатором создания подобной структуры в прошлом году стал Евгений Куйвашев.
До конца марта будет разработан и утвержден план работы Агентства, задачей которого станет привлечение инвесторов в Свердловскую область.
Породнов ранее был замминистра инвестиций и развития и занимался турнаправлением, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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