Замминистра Свердловской области возглавил инвестиционное агентство

Александр Породнов назначен главой Агентства по привлечению инвестиций. Агентство создано для привлечения частных средств на региональные проекты развития. Инициатором создания подобной структуры в прошлом году стал Евгений Куйвашев.

До конца марта будет разработан и утвержден план работы Агентства, задачей которого станет привлечение инвесторов в Свердловскую область.