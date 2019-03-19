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Замминистра Свердловской области возглавил инвестиционное агентство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замминистра Свердловской области возглавил инвестиционное агентство

Сегодня, 19:39ПолитикаФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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