В мэрии Тагила на место Ленды ждут нового идеолога. Кандидат всё отрицает

Это продолжение интеграционного процесса областных властей и администрации Нижнего Тагила. Губернатор и глава города работают в команде, в муниципалитете запущено множество совместных проектов, начиная от нацпроекта БКАД до строительства моста через Тагильский пруд. Логично, что команда мэра усиливается людьми, которым доверяют в администрации губернатора. Пинаев подтверждает, что в отличие от своего предшественника готов жертвовать личными политическими амбициями ради развития города. Результаты этой интеграции уже есть — бюджет города в ближайшее время достигнет суммы в 14 млрд рублей, рекордного значения за все предыдущие годы,говорит собеседник TagilCity.ru в мэрии.

Сам Алексей Храмцов в разговоре с журналистом TagilCity.ru заявил, что слышит о своём переезде в Нижний Тагил впервые, публикации в СМИ об этом не читал, а переговоры ни с кем не вёл.

Никак не могу это прокомментировать. Сейчас нахожусь на своем рабочем месте и не в курсе того, о чем вы говорите. Со мной разговоров никто никаких не вел, поэтому я сейчас сижу и занимаюсь своим делом,заявил Храмцов.

До назначения начальником управления образования Верхотурья Алексей Храмцов работал в духовной столице Урала замглавы администрации по ЖКХ. Баллотировался в Верхотурскую думу и Заксобрание Свердловской области от «Справедливой России», в данный момент участвует в конкурсе на пост мэра Среднеуральска. Информагентство «Ура.ру» называет Храмцова креатурой советника губернатора Анатолия Гайды.