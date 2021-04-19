Составлен рейтинг самых богатых депутатов Госдумы от Свердловской области

Второе место по величине доходов отдано депутату Антону Шипулину, который является членом партии «Единая Россия». В Государственной думе региона он работает второй год. За 2020 год он заработал 16,5 миллиона рублей. Депутат владеет двумя домами, площадью 303 и 545 квадратных метров, несколькими участками под жилищное строительство, сельскохозяйственными угодьями площадью 116,5 тысячи квадратных метров, а также участками дачной и садовой земли. В собственности Антона также имеются гаражи и нежилые помещения.