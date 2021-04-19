Составлен рейтинг самых богатых депутатов Госдумы от Свердловской области

В Государственной думе Среднего Урала состоит тринадцать депутатов. Десять из них являются членами партии «Единая Россия», остальные политики входят в партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Политологами проанализированы доходы Алексея Балыбердина за 2020 году. Депутатом задекларировано 5,6 миллионов рублей, что на 0,8% выше официального дохода 2019 года.
Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых депутатов Госдумы от Свердловской области стал член партии «Единая Россия» и совладелец компаний магазинов «Кировский», Лев Ковпак, пишет Znak.com. Его общий доход за 2020 год составил 36 миллионов рублей. В предоставленном отчете указано, что Ковпак имеет в собственности земельный участок в 4270 квадратных метров, два дома, две квартиры.
Второе место по величине доходов отдано депутату Антону Шипулину, который является членом партии «Единая Россия». В Государственной думе региона он работает второй год. За 2020 год он заработал 16,5 миллиона рублей. Депутат владеет двумя домами, площадью 303 и 545 квадратных метров, несколькими участками под жилищное строительство, сельскохозяйственными угодьями площадью 116,5 тысячи квадратных метров, а также участками дачной и садовой земли. В собственности Антона также имеются гаражи и нежилые помещения.
Депутат Зелимхан Муцоев занимает третье место по доходам в рейтинге. Он является членом партии «Единая Россия» и задекларировал в 2020 году 11,8 миллионов рублей. В собственности депутата шесть земельных участков, общая площадь которых составила 24 тысяч квадратных метров. Также в его собственности насчитывается два дома 876 и 1392 квадратных метров и автомобиль Mercedes Benz S.