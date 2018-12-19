Соцпроекты и просвещение: итоги работы Молодежной думы были подведены в Нижнем Тагиле

В 2017 году в Нижнем Тагиле был сформирован второй созыв Молодежной думы. В ее состав входят 28 депутатов.

За 2018 год по инициативе депутатов был реализован проект «Экоконтроль», цель которого – прием энергосберегающих ламп, термометров с ртутью и батареек, отработавших срок эксплуатации. Еще один проект, который был реализован, - «В гармонии с природой». В его рамках проведены экосубботники по сбору мусора на территории Нижнего Тагила. Об этом на встрече сообщил председатель Молодежной думы Даниил Кабильский.