Соцпроекты и просвещение: итоги работы Молодежной думы были подведены в Нижнем Тагиле
19 декабря состоялась встреча депутатов Молодежной думы и мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Проекты «Экоконтроль» и «В гармонии с природой», просвещение тагильчан в области правовой сферы и благотворительные акции реализовали в 2018 году представители Молодежной думы города.
В 2017 году в Нижнем Тагиле был сформирован второй созыв Молодежной думы. В ее состав входят 28 депутатов.
За 2018 год по инициативе депутатов был реализован проект «Экоконтроль», цель которого – прием энергосберегающих ламп, термометров с ртутью и батареек, отработавших срок эксплуатации. Еще один проект, который был реализован, - «В гармонии с природой». В его рамках проведены экосубботники по сбору мусора на территории Нижнего Тагила. Об этом на встрече сообщил председатель Молодежной думы Даниил Кабильский.
Помимо этого, дума проводила мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности среди молодежи города.
Деятельность молодежи, входящей в состав думы, не обошлась и без волонтерской направленности. Владислав Пинаев наградил лучших добровольцев Нижнего Тагила и отметил важность вовлечения населения в данную сферу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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