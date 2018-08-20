«Единая Россия» предлагает отменить пенсионные надбавки депутатам

Данная инициатива была озвучена и поддержана членами «Единой России» 20 августа в ходе совместного заседания генерального совета и совета руководителей фракции.

Размер доплаты депутатам на сегодняшний день составляет около 85 тысяч рублей. Народные избранники на пенсии смогут рассчитывать на часть этой суммы в зависимости от стажа работы в парламенте (55% — от 5 до 10 лет, 75% — более 10 лет). Однако те, кто проработал меньше пяти лет, не получат ничего.

Также фракции в региональных парламентах должны будут проследить, чтобы все нынешние льготы для пенсионеров сохранились даже во время постепенного повышения пенсионного возраста. Представители партии пояснили, что с этой инициативой выступили депутаты большинства субъектов РФ, ведь значительная часть таких льгот предоставляется именно регионами.

Кроме того, для работающих пенсионеров предлагается ввести дополнительный отпуск, который не должен влиять на величину заработка. Еще одно решение, поддержанное ЕР, касается перечисления на цели пенсионного обеспечения средств, который получены от реализации имущества коррупционеров по приговорам суда, сообщает «Ростов газета».