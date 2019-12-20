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#300лет
Мэр Нижней Салды покидает пост из-за должности на предприятии космической отрасли
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Мэр Нижней Салды покидает пост из-за должности на предприятии космической отрасли

Сегодня, 13:39ПолитикаФото: Официальный сайт Нижней Салды
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