Мэр Нижней Салды покидает пост из-за должности на предприятии космической отрасли
Сегодня, 13:39ПолитикаФото: Официальный сайт Нижней Салды
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Глава Нижней Салды Елена Матвеева покидает пост, чтобы возглавить предприятие космической отрасли, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Сейчас кандидатура Матвеевой проходит согласование, предполагается, что кресло мэра она покинет в январе 2020 года. После этого городской думе предстоит выбрать нового градоначальника.
Получить оперативный комментарий у Матвеевой изданию не удалось.
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