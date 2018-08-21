СК возбудил дело по факту подмены документов кандидата в гордуму Екатеринбурга

В постановлении о возбуждении дела говорится, что в период с 31 июля по 3 августа неустановленное лицо из числа членов окружной избирательной комиссии осуществило подмену подписных листов, оставленных в пользу кандидата Смолина.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Она предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.