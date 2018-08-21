СК возбудил дело по факту подмены документов кандидата в гордуму Екатеринбурга
Сегодня, 11:30Политика
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СУ СК возбудило уголовное дело по факту подмены подписных листов кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга Александра Смолина.
Сюжеты: Екатеринбург
В постановлении о возбуждении дела говорится, что в период с 31 июля по 3 августа неустановленное лицо из числа членов окружной избирательной комиссии осуществило подмену подписных листов, оставленных в пользу кандидата Смолина.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Она предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.
Александр Смолин является действующим депутатом екатеринбургской гордумы и входит в так называемый «список Тунгусова», пишет Ura.ru.
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