Депутаты Новоуральска ожидают отставки мэра Александра Баранова
Сегодня, 13:18ПолитикаФото: Новоуральск ИНФО/ok.ru/novouralskinfo
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Депутаты Новоуральска сообщили, что ожидают отставки мэра Александра Баранова.
Как сообщили депутаты, заявление об отставке ожидается 27 марта, после того как глава города выступит с отчетом на заседании гордумы. Сейчас обязанности главы города исполняет Вадим Хатипов, первый заместитель Александра Баранова.
Мэр Новоуральска в настоящий момент находится в больнице и на звонки представителей СМИ не отвечает, пишет «Правда УрФО».
Напомним, что УФАС возбудило дело в отношении Александра Баранова из-за нарушения антимонопольного законодательства.
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