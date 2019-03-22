Первые экзамены досрочного периода ЕГЭ прошли в Свердловской области

Первыми экзаменами, которые сдавали будущие абитуриенты российских ВУЗов стали география и литература. Первый предмет выбрали девять человек, второй – 134 человека. Всего на досрочный период подали заявления 825 человек, 662 из которых являются выпускниками прошлых лет.

Рособрнадзором и региональными министерствами образования проделана большая подготовительная работа к началу кампании ЕГЭ 2019 года, проверена готовность всех экзаменационных пунктов и специалистов, которые будут задействованы для организации ЕГЭ. Экзамены должны пройти организованно и прозрачно, в спокойной и комфортной обстановке. Хочу пожелать всем участникам уверенности в своих силах и успешной сдачи ЕГЭ!сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.