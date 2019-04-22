Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал Порошенко
Сегодня, 10:09ПолитикаФото: Евгений Ройзман/ВКонтакте
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Евгений Ройзман в соцсетях опубликовал пост со словами поддержки президента Украины Петра Порошенко.
Евгений Ройзман положительно оценил политику Порошенко, написав, что тот не пытался подстроить под себя Конституцию, чтобы продлить срок управления страной.
Молодец Порошенко. Не пытался словчить, поменять Конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не изобретал дешевых рокировок, не пытался зачистить конкурентов,написал Ройзман.
Также он отметил, что народ Украины позже оценит действия Порошенко.
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