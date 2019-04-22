Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал Порошенко

Евгений Ройзман положительно оценил политику Порошенко, написав, что тот не пытался подстроить под себя Конституцию, чтобы продлить срок управления страной.

Молодец Порошенко. Не пытался словчить, поменять Конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не изобретал дешевых рокировок, не пытался зачистить конкурентов,написал Ройзман.